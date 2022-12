Zoe Saldana et Sam Worthington, de retour dans le monde féerique d’«Avatar»: «C’est notre expérience d’acteur la plus dure»

Une fois de plus, le réalisateur de « Titanic » repousse les limites du cinéma avec son nouveau film. On y retrouve les deux héros, Neytiri (Zoe Saldana) et Jake Sully (Sam Worthington), qui ont désormais plusieurs enfants. Mais la paix sur leur planète, Pandora, est menacée par les humains, qui sont de retour pour coloniser leur monde. Neytiri et Jake vont devoir fuir et se réfugier auprès d’un peuple des mers, plongeant par la même occasion les spectateurs au cœur des océans de Pandora. Le point de départ de 3h20 de spectacle grandiose mêlant émerveillement et action, dont on vous donne notre avis dans le Ciné-Télé-Revue de ce jeudi.

Zoe Saldana : Le film résonne avec beaucoup de faits d’actualité. Des gens dans de nombreuses régions du monde doivent tout quitter pour le bien de leur famille et deviennent des réfugiés. Ça me fend le cœur. Et dans le même temps, la famille qu’on campe dans le film a les mêmes préoccupations que n’importe quel parent. Elle veut être sûre que ses enfants vont bien, qu’ils l’écoutent et lui obéissent. C’était important pour James Cameron de montrer cet aspect, car que vaut un film s’il n’a pas de cœur ? Ce serait juste un assemblage d’effets spéciaux. À la fin, ce qui fait que ça marche, c’est qu’on raconte l’histoire de personnages qui font du mieux qu’ils peuvent pour ceux qu’ils aiment.

Les scènes sous-marines ont vraiment été tournées dans l’eau, dans de grands bassins, où vous étiez couverts de capteurs pour la performance capture !

Sam Worthington : On était habitués à la performance capture avec le premier film, mais, ici, on a dû le faire sous l’eau et sans oxygène, en retenant notre respiration. C’était un vrai challenge ! C’est la chose la plus dure que j’ai accomplie en tant qu’acteur. Mais c’est le résultat de plusieurs mois d’entraînement. Avant de plonger, on remplit notre corps du maximum d’oxygène que l’on peut. C’était parfois effrayant. Il m’arrivait d’avoir peur pour ma vie.

Kate Winslet, qui campe un nouveau personnage à l’écran, affirme qu’elle peut retenir désormais son souffle durant 7 minutes sous l’eau. Et de votre côté ?

Zoe : Je suis pratiquement arrivée à 5 minutes. C’est déjà énorme.

Sam : 5 minutes aussi.

James Cameron n’en a pas fini avec « Avatar » : il a déjà prévu plusieurs autres suites. Vous savez ce qu’il a en tête ?

Sam : Oui, on sait ce qui est prévu dans « Avatar » 3, 4 et partiellement le 5. On a déjà filmé une grande partie du 3. C’est en 2015 que James Cameron nous a présenté une sorte de plan avec tout ce qu’il avait prévu pour les différents films. Il savait où il voulait aller.

Zoe, que ce soit dans « Avatar » ou « Les Gardiens de la Galaxie », vous campez des personnages extraterrestres. Comment arrivez-vous à les rendre aussi humains ?

Je ne les joue jamais comme des superhéroïnes, mais tout simplement comme des femmes. Prenez Gamora dans « Les Gardiens de la Galaxie ». C’est une orpheline. Elle doit porter en elle le fait qu’elle ne reverra jamais ses parents. Ce sont ces sentiments que j’apporte à mes personnages. Car c’est cette vulnérabilité qui fait de nous des êtres humains, peu importe à quel point on peut paraître fort.