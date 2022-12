Amical: défaite du Standard face à Valenciennes pour son dernier match avant la reprise

A six jours de son match de huitième de finale de la Coupe de Belgique à l’Antwerp, le Standard s’est offert, ce mardi après-midi, une dernière répétition générale en affrontant, à Sclessin, Valenciennes, 6e de Ligue 2 française. Sous les yeux de Collins Fai, venu soutenir son compatriote et ami Marius Nubissi (ex-Beerschot), arrivé l’été dernier dans le Nord de la France, l’équipe liégeoise s’est inclinée par le plus petit écart, sur une reprise de la tête de Kaba, laissé libre de tout marquage, à dix minutes du coup de sifflet final. Avant que dans la foulée, Valenciennes ne loupe le coche et le 0-2, Arnaud Bodart remportant son face à face avec Boudraa et que Perica ne passe à côté de l’égalisation.

En première période, le Standard s’était procuré les deux plus belles occasions, sans en concéder à Valenciennes. Sur un penalty provoqué peu avant la demi-heure de jeu par Dönnum d’abord, que Dussenne ne parvint pas à transformer, le gardien français Larsonneur détournant son envoi en coup de coin, puis sur une reprise de la tête de Dönnum, sur un centre de Fossey, à nouveau sauvée à même la ligne de but par Larsonneur. Une phase sur laquelle le Norvégien, le meilleur Rouche jusque-là, se blessa au crâne, obligeant Ronny Deila à revoir ses plans et à faire monter au jeu Denis Dragus.

Au-delà du résultat du match, on retiendra que le coach norvégien, qui a aligné un onze de départ très proche de celui qui devrait être aligné mardi prochain au Bosuil, a de nouveau opté pour une défense à quatre, comme il l’avait fait lors du stage à Marbella face à l’Olympiacos, Gérone et Nice, avec un axe central composé de Dussenne et Laifis, Fossey et Laursen évoluant sur les côtés. Autre conformation, celle de Noah Ohio aligné en pointe. Préféré à Perica et Emond, présents sur le banc, le jeune attaquant néerlandais, qui n’aura eu qu’une possibilité, sur un envoi trop peu puisant facilement capté par Larsonneur à la demi-heure de jeu, a disputé 66 minutes avant d’être relayé par Perica.

A noter que Henkinet, Emond, Calut, Boljevic et Nekadio n’auront pas quitté le banc, alors que Zinckernagel et Raskin, qui seront suspendus à l’Antwerp, ont eu droit à une dizaine de minutes de jeu.

Standard : Bodart, Fossey (81e Zinckernagel), Dussenne (66e Bokadi), Laifis, Laursen, Cimirot, Alzate (66e Melegoni), Balikwisha (81e Raskin), Davida (66e Canak), Dönnum (42e Dragus), Ohio (66e Perica).