La première école internationale de cybersécurité a ouvert ses portes à Transinne (Libin)

Consciente des défis liés à la cybersécurité, la Wallonie a choisi de se positionner activement sur le sujet en développant un pôle d’excellence en la matière. S’il s’agit d’un objectif officiel de la Commission européenne, la Wallonie a souhaité l’ancrer dans son plan de relance en collaborant avec différents partenaires pour devenir « l’un des acteurs majeurs dans le développement de solutions de cybersécurité au niveau mondial ». Le but est, entre autres, de protéger notre territoire et ses acteurs industriels des dangers de la cybercriminalité, tout en restant en synergie constante avec le domaine de la recherche et de la formation. Un financement assuré par la Région wallonne C’est pour répondre à ce dernier objectif que CyberWal by Digital Wallonia, un consortium wallon coordonnant « les différents acteurs et initiatives menées à l’échelle de la Wallonie dans le domaine de la cybersécurité », a initié ce projet d’école qui accueille, entre le 12 et le 16 décembre 2022, une centaine d’étudiants européens à Transinne, en province de Luxembourg, à l’Euro Space Center. Le financement a été assuré par la Région wallonne et l’organisation par IDELUX développement, l’agence de développement économique du Luxembourg belge. En effet, la commune de Libin est un pôle spatial majeur en Europe, notamment grâce au site spatial Galaxia et à l’European space Security and Education Centre (ESEC) de Redu.

Le site de Galaxia accueillera d’ailleurs dans les prochains mois « un démonstrateur de distribution de clés quantiques et un Cyber Range, en plus des écoles internationales dédicacées à la cybersécurité au niveau international dans des domaines de haut vol et en lien avec les besoins des institutions et des entreprises », indique Georges Cottin, conseiller général d’IDELUX. Pour ce faire, le Plan de relance de la Wallonie a alloué 8.355.000€ de budget à IDELUX.

L’école sera chapeautée par l’UCLouvain L’école internationale sera aussi chapeautée, d’un point de vue académique, par l’UCLouvain. Celle-ci a pris la main par le biais d’un comité scientifique mené par le professeur Axel Legay, spécialiste de la cybersécurité à l’UCL. « On peut être fiers de ce qui se passe en Belgique car on est techniquement aussi compétitifs que les États-Unis ! La Wallonie a parmi les meilleurs experts mondiaux en cybersécurité et peut devenir la nouvelle Silicon Valley. Les formations de cette école internationale ne sont pas données dans le cursus classique des universités et se prolongent au travers de projets de recherche », souligne avec enthousiasme Axel Legay. « L’édition 2022 est déjà un succès car une réelle dynamique est en train d’éclore ici même, avec une reconnaissance internationale et la présence d’investisseurs régionaux et privés. Cela va réellement permettre l’inspiration et l’éclosion de nouveaux talents », renchérit Willy Borsus. D’où l’importance de continuer à former la nouvelle génération pour pérenniser et développer cette expertise.