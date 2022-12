Les chantiers de l’E420 à Gosselies et du viaduc de Viesville (E42) seront terminés sous peu, d’après la Sofico

11 chantiers ou phases conséquentes sont ou seront terminés sous peu. Parmi ceux-ci, se trouve la réfection de l’autoroute E420/A54 de Gosselies à Petit-Roeulx dont la dernière phase conséquente ne nécessite plus que quelques jours de travail à exécuter lorsque les conditions météorologiques seront adéquates. Mais aussi le chantier de réparation de l’E42/A15 à hauteur du viaduc de Viesville dont l’achèvement nécessite lui aussi quelques jours de travail dès que les conditions météorologiques seront adaptées à une pose d’étanchéité.

En ce qui concerne la E420/A54 et la réhabilitation de Gosselies à Petit-Roeulx en direction de Nivelles, seuls quelques jours de travail seront encore nécessaires (principalement pour effectuer sur certaines zones la pose de la couche de roulement), sur le dernier tronçon en cours de réhabilitation de Thiméon à Luttre.

Les équipes espèrent bénéficier au plus vite de conditions météorologiques adéquates pour finaliser les travaux sur ce tronçon et libérer les voies avant la mi-janvier 2023. Seul le pont du Conti restera en chantier jusqu’au printemps prochain modifiant sur 300 mètres et dans un seul sens les conditions de circulation : vers Bruxelles, deux voies sont maintenues mais déviées avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h.