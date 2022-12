Coupe du monde 2022: les causes de la mort du journaliste Grant Wahl dévoilées

Grant Wahl est décédé en couvrant le quart de finale de la Coupe du monde opposant l’Argentine aux Pays-Bas. Sa veuve, Celine Gounder, a livré les conclusions d’une autopsie réalisée sur son époux mort pendant la Coupe du monde 2022.

Céline Gounder a confirmé que le reporter était bien décédé de cause naturelle. Invitée par CBS, elle a confirmé qu’une autopsie avait été réalisée sur la dépouille de son mari aux États-Unis. « Vendredi je me préparais pour quelques derniers coups de téléphone et j’ai reçu un message d’un des amis et collègue de Grant depuis le Qatar. Ensuite j’ai vu des messages sur Twitter, mon téléphone ou mon mail. J’ai appelé un journaliste sur place et il m’a dit avoir assisté à la scène au stade. Que sur place les secours ont tenté de lui faire un massage cardiaque pendant près de 20 minutes et de l’évacuer vers l’hôpital », explique-t-elle.

Elle ajoute ensuite : « L’autopsie réalisée à New-York a montré qu’il est décédé d’un anévrisme aortique. […] C’est quelque chose qui pouvait arriver depuis des années et pour une raison quelconque c’est arrivé à cet instant précis.

Dans un long texte où elle lui rend hommage, elle explique ensuite : « Grant est décédé d’une rupture d’un anévrisme de l’aorte […]. La pression qu’il a ressentie dans la poitrine avant son décès pourrait en être l’un des premiers symptômes […] Sa mort n’est pas liée au Covid-19. Sa mort n’est pas liée à son statut vaccinal. Il n’y a rien de malveillant dans son décès. »

Le 9 décembre dernier, le journaliste Grant Wahl est décédé lors de la rencontre Argentine – Pays-Bas. Sur les réseaux sociaux, des internautes anti-vax avaient lié son décès à son statut vaccinal.