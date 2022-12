«Merci aux Diables rouges d’égayer notre soirée»: la presse française se paie l’offre d’emploi de l’Union belge pour trouver son nouveau sélectionneur

La presse française n’a pas manqué l’occasion de se moquer de l’Union belge en raison de l’offre d’emploi qu’elle a publiée pour trouver son nouveau sélectionneur suite au départ de Roberto Martinez.

« Le nouvel Entraîneur fédéral sait comment se concentrer sur la création d’un groupe soudé et comment intégrer de jeunes joueurs. Il est un expert tactique qui appuie ses choix sur des données, des technologies et des paramètres objectifs et utilise l’expertise sportive et la structure de l’URBSFA. Il sait comment remporter des trophées dans des compétitions de renommée mondiale », a notamment écrit l’Union belge dans son offre d’emploi ce mardi.

De quoi amuser nos confrères. « Une façon originale de trouver un nouveau sélectionneur », a commenté So Foot. « Car il est souvent bon de troller nos amis belges, on vous partage cette info dévoilée en toute transparence, ce mardi, par la Fédération belge de football. Merci aux Diables rouges d’égayer notre soirée », s’est pour sa part amusé le média 20 minutes. « Tous les moyens sont bons pour la Belgique de dénicher un nouveau sélectionneur après la catastrophe à la Coupe du monde et le renvoi de Roberto Martinez », a ajouté le Figaro.