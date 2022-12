La fibre optique avance comme il faut dans les villages de Jodoigne: 30 km de câbles installés

En concertation étroite avec les Autorités communales et les services communaux, Unifiber a démarré l’installation de la fibre optique à Jodoigne cet été. Des mesures particulières ont été prises pour créer dans le cœur historique de Jodoigne le moins de nuisances possibles pour les riverains et les commerçants. Ce projet pilote inédit vient de se terminer comme prévu avant les fêtes.

« La Ville de Jodoigne a été une des premières communes à montrer de l’intérêt auprès d’Unifiber pour l’installation de ce réseau du futur », déclare Jean-Luc Meurice (MR), bourgmestre de Jodoigne. « Disposer d’un tel réseau est contribuer à l’essor économique de la commune, c’est aider les entreprises à se développer et soutenir les citoyens dans leurs activités. »

Des commerçants rassurés

Pour ce commerçant de la rue Saint-Jean, les équipes de terrain ont réalisé un travail impressionnant. « J’ai été agréablement surpris par la qualité et la disponibilité des équipes de Unifiber. On nous avait dit qu’à la demande du bourgmestre la rue serait fibrée en une journée, un lundi, jour de fermeture des commerces. Unifiber l’a fait. Plusieurs commerçants de la rue sont venus me trouver, ils n’en revenaient pas : chantier impeccable, respect des demandes, communication claire... »