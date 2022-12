Course à pied | Programme chargé ce week-end avec la Belle-hivernoise et le jogging des Pères Noël à Herstal

On démarre fort ce samedi avec la 5e édition du Jogging des Père Noël, organisé au profit des « Apaches », Association des Parents et Amis du Chalet et des Scouts de Milmort, au départ du chalet de la place Melveille à Herstal : 15h pour la Kids Run, 16h pour le 6 Km et le 12 Km.

Le gros morceau pour dimanche

Ce dimanche ce sera la course avant les courses avec la Belle-hivernoise, une grande classique des « Belles-courses » de Liège qui prendra le départ comme d’habitude au matin. La Belle-Hivernoise est née le 17 décembre 2004 en remplacement de la Smapienne, c’était donc virtuellement sa 19ème édition, et depuis elle a pas mal grandi même si la période Covid a ralenti sa progression et surtout l’a amputée de l’édition 2020.

D’une seule distance, un 13 Km avec la fameuse lande de Streupas et un passage par le musée en plein air du Sart Tilman, elle est passée à 4. Les organisateurs ont très vite ajouté une course pour enfants et un 5 km pour très bons débutants ou pour les plus jeunes. Plus tard, ils ont imaginé un trail qui descend jusqu’à Colonster. « Et que la neige a même annulé lors d’une édition mémorable », se souvient Pascal Julin. En pratique, ce dimanche, le départ des 5, 13 et 22 km se donnera à 10h30. La course des enfants (1,5 km) sera, elle, lancée à 9h45. Pas de neige prévue mais comme de tradition, du vin chaud à l’arrivée. « Le long est en fait assimilé à un trail, beau et roulant mais néanmoins exigeant », ajoute Pascal Julin qui clôture avec sa « Belle d’hiver » le challenge Jogging de la Province, le CJPL, qui reprend doucement mais sûrement force et vigueur. « Certaines épreuves retrouvent leur fréquentation d’avant Covid mais d’autres souffrent, c’est indéniable. Après une année quasi normale tout devrait repartir comme avant en 2023 », ajoute le même qui devra, cette année, faire face à la désaffection du club d’Orientation de Liège, un partenaire historique qui pour diverses raisons ne pouvait participer cette saison.

Des changements dans le parcours ? « On ne passera plus dans le centre de Lande pour en préserver totalement la faune, c’est une zone calaminaire rare et donc hyperprotégée et cela ne changera pas grand-chose à la distance ni à la beauté des paysages que l’on traverse. On devrait avoir une température idéale… pour la saison » ajoute le même qui précise. On peut encore s’inscrire sur place, au hall d’Angleur rue Sous le bois, dès 9h mais également jusqu’à samedi soir à Tilff chez Rrunning notre partenaire qui a aussi son propre challenge, le Winter Challenge ».