Nos bonnes adresses à Bruxelles pour préparer vos repas de fêtes de fin d’année

Que vous aimez cuisiner ou que vous préférez un service traiteur, La Capitale vous propose une petite sélection non-exhaustive d’enseignes bruxelloises où réaliser vos commandes et vos achats pour le repas de Noël ou le réveillon du Nouvel An. Gabriella Chez Gabriella, le traiteur italien de la chaussée de Saint-Job à Uccle, on ne se casse pas la tête et on choisit la Festa Box, un menu complet composé de plats italiens raffinés et faits maison. Le petit plus ? Il est possible de choisir entre des plats directement dressés sur assiette ou non. Et pour ceux qui souhaitent faire leur menu par eux-mêmes, il est bien évidemment possible de faire son shopping au comptoir de produits.

Lire aussi gabriella-la-nouvelle-epicerie-italienne-uccle La Villa Traiteur Pour les fêtes de cette année, les différentes adresses de La Villa Lorraine Traiteur ont encore une fois mis les petits plats dans les grands pour proposer des recettes délicates et parfumées, à base des plus beaux produits. Terrine de homard, noix de Saint-Jacques, biche ou volaille de Bresse, tout est possible. Du plat cuisiné et dressé aux produits bruts de la meilleure qualité, impossible de ne pas trouver son bonheur chez ce traiteur haut de gamme.

Gus Gus est un restaurant gastronomique qui invente le concept de brassonomie, c’est-à-dire utiliser des ingrédients de la bière dans des plats gastronomiques. Situé à proximité de Madou, Gus propose un service traiteur pour les fêtes de fin d’année. Le menu complet est au tarif de 60 euros par personne avec la possibilité d’ajouter l’accord mets/vins.

Lire aussi bruxelles-gus-la-biere-au-coeur-de-lassiette Great Market Les fêtes de fin d’année sont souvent synonymes de recettes classiques et traditionnelles. Mais pour ceux qui souhaitent changer un peu et profiter du réveillon pour faire un petit voyage gustatif, on met le cap sur Great Market. Ce supermarché méditerranéen propose une myriade de produits ensoleillés et festifs, mais aussi un large coin traiteur où les recettes du Liban, Maroc, Italie, Espagne ou encore Turquie se complètent. Un menu festif sur-mesure a aussi été mis au point pour ne pas trop se poser de questions. Dierendonck Les dîners de fête sont en général composés de beaux morceaux de viande ou de volaille, à l’instar de la traditionnelle dinde farcie qui trône au centre de la table. Et parce que la tradition a du bon, surtout à Noël, autant miser sur la meilleure qualité de viande possible. C’est alors chez Dierendonck que cela se passe. Les deux boucheries bruxelloises proposent de nombreuses propositions festives : de la dinde au plateau apéro, en passant par les boudins, les kits à fondue bourguignonne ou à pierrade. Des options pratiques et conviviales, à ne pas manquer. UpiWoluwe Les dîners de fête sont aussi synonymes de foie gras. À Woluwe-Saint-Lambert, vous pouvez acheter du foie gras Upignac chez UpiWoluwe ainsi que toutes les confitures Upignac qui vont avec. Mais ce n’est pas tout. UpiWoluwe propose également une belle sélection de vins pour se marier avec vos plats. Picard Cette année encore, la marque française en met plein les yeux et les papilles des gourmands avec une gamme festive des plus réussies. De l’apéritif au dessert, tout y passe. Mini-brioches feuilletées à la noix de Saint-Jacques, cadeaux apéritifs au foie gras et cranberry, dinde farcie aux marrons et cèpes, sans oublier les incontournables desserts. Cette année, la marque s’est notamment associée à la cheffe pâtissière de renom Nina Metayer, le temps d’une bûche glacée aux notes d’épices, de praliné, de poires et de caramel. Brian Joyeux Envie d’une bûche de qualité, réalisée de façon artisanale pour les fêtes de fin d’année, la pâtisserie Brian Joyeux est l’adresse qu’il vous faut. Située en plein centre de Bruxelles, à quelques pas de la colonne du Congrès, la pâtisserie propose une sélection de bûche pour les fêtes.