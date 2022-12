Chapeau, bibi, capeline, béret ou casquette: Nicole, de Gozée, vous coiffe sur mesure dans son atelier «Au fil de vos idées»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On parle ici de coiffes, bibis, serre-têtes, mais également de capelines, borsalino, casquettes et bérets, entre autres… « Oui, on est sur du sur-mesure, effectivement, » confirme Nicole, à la tête, sans mauvais jeu de mots, de son atelier « Au fil de vos idées », installé en région thudinienne.

« Cet atelier, je l’ai créé en 2005, après m’être formée au fil des années. J’ai grandi dans le milieu de la mode, ma mère elle-même était couturière », se souvient Nicole.