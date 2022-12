Cette star française de la Coupe du monde qui va soutenir le Maroc contre la France: «Je suis désolé»

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi du choc entre la France et le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde. Interrogé sur les antennes de RMC Sport, Hervé Renard, qui s’est illustré à la tête de l’Arabie saoudite durant ce Mondial 2022, se retrouve dans une position délicate. Malgré qu’il soit Français, Renard a entraîné la sélection marocaine entre 2016 et 2019. Alors, France ou Maroc ce mercredi soir ? Il a fait son choix.

de videos

« Je suis français, je suis né en France, j’ai un passeport français mais, demain, je suis désolé je supporterai l’équipe du Maroc », a-t-il dévoilé. « Parce que ce pays m’a marqué, les gens m’ont apporté de l’amour à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. C’est souvent ce qu’il se passe dans ces pays : soit on vous déteste, soit on vous adore. J’ai reçu tellement de choses que je partage leur joie aujourd’hui tout en restant en retrait parce que j’ai simplement eu la chance de travailler avec eux. Je leur souhaite le meilleur du monde. »