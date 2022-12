Hotte’N’Roll : Ramenez vos jouets à la MJ de Marche-en-Famenne le 17 décembre

« Ça cadre avec un gros projet que nous mènerons en septembre autour de la consommation propre et saine. Le but étant de réduire notre consommation de déchets plastiques », poursuit Yorick Gailly. « On ne propose déjà plus de Fanta, de Jupiler, de chips ou de Snickers. »

Le concert du 17 décembre débutera par un petit phénomène local. Un DJ de 11 ans qui ouvrira les festivités par un set techno. « Vu son jeune âge, on s’est dit que ce serait plus sympa de le programmer en début de soirée. Et puis, mettre un enfant à l’affiche cadre parfaitement avec la thématique de la soirée. » Celle-ci se poursuivra avec The Lucky Trolls, formation liégeoise versée dans l’Irish Punk, et Empty Head, groupe de rock alternatif originaire de la région liégeoise également. « Plus tôt cette année, on s’est associé aux MJ de Bastogne et Vielsalm dans l’objectif de faire découvrir des concerts surprises à nos jeunes. Et Empty Head s’est imposé comme un coup de coeur. » Toutes les infos de la soirée du 17 décembre sur les comptes Facebook et Instagram de la MJ.