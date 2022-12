«Trésors perdus: le secret de Montezuma»: la relève de Benjamin Gates est assurée!

Fort de 347 millions de dollars de recettes, le premier volet de la saga représentée par Nicolas Cage jouant les archéologues téméraires avait remporté un franc succès, en 2004. Trois ans plus tard, le digne héritier d’Indiana Jones avait fait encore mieux, générant jusqu’à 457 millions de billets verts au box-office mondial. De quoi donner envie à la Walt Disney Company d’aller plus loin avec un troisième opus, dont on entend parler depuis maintenant quinze ans, sans vraiment savoir si le projet se concrétisera un jour.

Mickey a manifestement pris le pli de rafraîchir les grands classiques du cinéma, pari gagnant pour réunir parents et enfants devant les écrans. Ainsi, après les récents « Super Noël » et « Willow », qui remettent les vieux films éponymes au goût du jour version feuilleton, voilà qu’on nous dépoussière le petit monde fascinant de Benjamin Gates !

En attendant des nouvelles, Disney+ livre un spin-off bien dans l’air du temps, à la même tonalité mais porté par un casting plus jeune, plus inclusif et, surtout, plus féminin.