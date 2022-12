La Manufacture urbaine se reconcentre sur la prodcution de bières locales et annonce un nouvel horeca en 2023: «La Table reverra bien le jour, sous une nouvelle forme»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme nombre d’institutions, la Manufacture urbaine, créée en 2017 et installée dans les murs de l’ancienne médiathèque, ville basse de Charleroi, a souffert lors des deux dernières années. Une procédure de réorganisation judiciaire est d’ailleurs toujours en cours, sous laquelle la Manufacture se retrouve depuis le début de cette année 2022.

Jurgen Dewijn, administrateur-délégué. - Christophe Hennuy

En difficulté financière, les deux cofondateurs de la M.U., Jurgen Dewijn et Olivier Genin, comptaient sur cette procédure pour redresser la barre. Car une PRJ constitue en effet une protection : à condition de prouver que son projet est viable, une entreprise se met alors à l’abri des demandes de ses créanciers pour une période donnée, même si elle doit s’engager à les rembourser plus tard. Le tout sous le contrôle d’un juge qui vérifie la bonne gestion et impose certaines choses.