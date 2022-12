Démantèlement d’un trafic de stupéfiants à Bièvre: cinq armes à feu et 560 grammes saisis par la zone de police Houille-Semois

Le Service Enquêtes et Recherche de la zone de police Houille-Semois a démantelé une organisation criminelle qui alimentait la région de Bièvre, Hastière et Daverdisse en cannabis et cocaïne depuis plusieurs années. Un total de 560 grammes de cannabis. - D.R.

Le dossier démarre le 20 septembre 2022, lorsqu’une personne est interpellée au volant d’un véhicule par une équipe de permanence mobile de la zone de police à Oizy, dans la commune de Bièvre. La personne est en possession de 500 grammes d’herbe et de cannabis et de deux armes à feu. Après son audition et les premiers devoirs d’enquête, elle est placée sous mandat d’arrêt.

L’enquête ouverte par le Service Enquêtes et Recherches pour des faits de vente de produits stupéfiants met rapidement en évidence l’existence d’une organisation criminelle d’ampleur.

Après de nombreux devoirs d’enquête, cinq perquisitions sont effectuées simultanément le 28 novembre 2022, soit plus de deux mois après le début du dossier. Ces perquisitions se déroulent sur les territoires de Oizy (Bièvre), Hastière, Haut-Fays (Daverdisse) et Saint Hubert. Six personnes sont interpellées avec l’appui tactique des Unités Spéciales de la Zone de Police Namur-Capitale pour l’une d’entre elles. Le 8 décembre, une autre perquisition réalisée à Blaimont (Hastière) permet l’interpellation de deux personnes pour être entendues par les enquêteurs. Huit suspects interpellés Au total, 560 grammes de cannabis sont découverts ainsi que cinq armes à feu. Une somme de 1.900 euros est retrouvée, alors que trois véhicules et une moto ayant servi au trafic de stupéfiants sont saisis par les enquêteurs afin d’être vendus. Au total, 17 policiers de la zone de police Houille-Semois appuyés par cinq policiers de la zone de police Lesse & Lhomme, une section du G.I.S de la police locale de Namur et cinq maîtres-chiens drogue de la Police Fédérale ont été engagés.