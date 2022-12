Duathlon | La Liégeoise Delphine Thirifays va devenir professionnelle en janvier prochain!

La Liégeoise Delphine Thirifays défraie régulièrement la chronique en multipliant les exploits sportifs, à pied comme à vélo, souvent les deux, mais aussi en s’engageant pour de nobles causes, notamment la recherche, et en se lançant des challenges incroyables, gravir 100 fois Bueren, réaliser un Tour d’Italie… en Ardennes… Ce n’est pas pour rien qu’elle a reçu l’année passée le titre de Liégeoise de l’année. Avec deux titres de championne du monde amateure longue distance en duathlon, conquis de haute lutte en Suisse, la professeur d’éducation physique devenue notamment coach sportive voulait absolument tenter l’expérience du professionnalisme.

Un cap

Elle nous l’avait confié à plusieurs reprises en découvrant que ses résultats ne pouvaient l’amener à un statut pro, notamment pour l’ADEPS. Grande adepte des réseaux sociaux, Delphine se lance : « À partir du 1er janvier 2023, je franchirai une nouvelle étape dans ma carrière… Le vélo et la course à pied feront partie intégrante de mon quotidien. Il n’y aura place que pour l’exigence et la performance. Chaque petit détail aura son importance et la moindre erreur se payera très cher. Je sais qu’il y aura des moments très difficiles, des doutes ainsi que d’autres moments qui me permettront de vivre une expérience de dingue et qui marqueront ma carrière. Je n’aurais plus de lignes arc-en-ciel à défendre nous dit la double championne du monde amateure, les couleurs du drapeau tricolore redeviendront mes couleurs principales et je vais devoir repasser par les qualifications pour accéder au championnat du monde » explique-t-elle avec modestie mais déterminantion. Elle rejoindra ainsi un club très fermé où excelle déjà un Liégeois, Arnaud Dely.

Des partenaires privés l’aident dans cette décision qui va l’éloigner des terrains de tennis et de basket et va lui amener pas mal de contraintes directement. « je devrais remplacer les sorties du samedi soir avec les amis par des contrôles anti-dopage hebdomadaires prévus par la ligue. Mais je suis prête ».