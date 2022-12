«American Horror Story: NYC»: quand l’horreur n’est plus fiction…

S’il ne change pas ses bonnes vieilles habitudes en exploitant toujours autant les minorités que ses acteurs préférés, dont Zachary Quinto, qu’on n’avait plus vu dans l’univers « AHS » depuis la sensationnelle deuxième salve, alors installée dans un asile psychiatrique… l’as des séries glauques renouvelle toutefois sa franchise avec une proposition moins surnaturelle, mais tout aussi – si pas plus – effarante que tout ce qu’il a pu nous servir jusqu’à présent.

Après les cartons de « Dahmer » et « The Watcher » sur Netflix, l’infatigable et prolifique Ryan Murphy offre à Disney+ la onzième et meilleure saison de son anthologie phare « American Horror Story » !

Parce qu’elle évoque l’époque nauséabonde d’impunité dans laquelle a longtemps mariné la communauté LGBT, « NYC » se veut une fournée d’épisodes sombre et violente, sexuellement explicite et ultra-réaliste quant aux atrocités et injustices propres à la scène gay new-yorkaise des années 1980. Un récit entre haine et ignorance, tendu et émouvant, dont le final métaphorique relève du coup de maître et ravira les fidèles de la franchise.