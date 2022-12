Les Marocains ont une nouvelle occasion de faire la fête à Bruxelles!

Que cette cuvée 2022 restera incroyable pour les Marocains lors de cette Coupe du monde. Un parcours que personne n’attendait, des fêtes à Bruxelles – davantage que les premiers malheureux débordements contre la Belgique –, et quoiqu’il arrive, encore deux matchs à jouer. Une petite finale face à la Croatie, ou une finale face à l’Argentine en cas de succès contre la France. Lire aussi Le match Belgique-Maroc dérape complètement à Bruxelles: violences contre les forces de l’ordre, jets de projectiles, voiture retournée, une centaine de policiers sur place doivent intervenir! (photos et vidéos) Lire aussi Maroc-Espagne: des arrestations à Bruxelles suite à quelques débordements Entre Français et Marocains, ce sont deux communautés largement représentées à Bruxelles qui s’affrontent dès 20h en demi-finale de Coupe du monde. La France est la nationalité étrangère la plus présente à Bruxelles. Le Maroc est le pays d’origine le plus représenté chez les Bruxellois. Espérons donc que tout se passera en toute amitié.

Depuis ce fameux Belgique-Maroc désolant, les casseurs, une minorité de « supporters marocains », semblent avoir entendu l’appel du sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, né… en France. « Cela me met mal à l’aise de voir des gens se comporter de la sorte. On doit montrer du respect pour le pays dans lequel on est né. », commentait-il après la rencontre contre la Belgique en conférence de presse. « Je ne pense pas que les émeutiers soient de vrais Marocains. Les Marocains ont plus de respect. »

Lire aussi «J’en ai marre des casseurs»: Hassan est l’un des «anciens» qui a calmé le jeu après le match Maroc-Espagne à Bruxelles Police Avant chaque match du Maroc, plusieurs personnes s’attendent à des débordements. Pour les éviter, plusieurs « anciens » ont décidé de former une chaîne humaine entre la foule et les policiers au fil des matchs. Ils ont été baptisé « les gilets verts ». Avec des résultats. La présence policière est aussi renforcée, particulièrement sur les boulevards Lemonnier, Stalingrad et du Midi. La circulation sera par ailleurs interdite boulevards Lemonnier et du Midi dès la fin du match