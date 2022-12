«Une demi-finale, c’est déjà bien»: les Marocains de Bruxelles se consolent après l’élimination face à la France en Coupe du monde (photos et vidéos)

Si au retour de la première mi-temps (1-0), les Lions de l’Atlas ont montré qu’ils étaient présents sur le terrain, le second goal français est venu faire disparaître tous les espoirs des Marocains de Bruxelles. C’est la déception mais les supporters montrent toujours leur soutien : « C’est un beau parcours, ils nous ont rendus fiers. Ils ont bien joué. On est toujours là. J’espère qu’on sera troisième maintenant », explique Charaf, à la sortie d’un bar.

Que cette cuvée 2022 restera incroyable pour les Marocains lors de cette Coupe du monde. Un parcours que personne n’attendait, des fêtes à Bruxelles – davantage que les premiers malheureux débordements contre la Belgique –, et une troisième ou quatrième place pour consoler les Lions de l’Atlas. Ce mercredi soir, en demi-finale, l’équipe du Maroc rencontrait la France. Dans ce match, les champions du monde en titre étaient les plus forts. Score final : 2-0.

Les scènes de joie de samedi dernier, ont laissé place la déception. Certains supporters, dès le second goal, n’ont pas hésité à sortir en avance des cafés, avec un goût d’amertume. « L’arbitre, il est pro-français, il y aurait dû avoir un penalty. Mais bon, demi-finale, c’est déjà bien. J’aime mon pays », déclare Brahim.

Il faut dire que la rencontre était particulièrement attendue : Français et Marocains, ce sont deux communautés largement représentées à Bruxelles. La France est la nationalité étrangère la plus présente à Bruxelles. Le Maroc est le pays d’origine le plus représenté chez les Bruxellois. C’est dire l’importance d’une telle rencontre !