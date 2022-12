Grosse tuile pour l’équipe de France: deux titulaires habituels vont rater la demi-finale contre le Maroc

À quelques heures de la demi-finale opposant la France au Maroc, le verdict est tombé concernant Adrien Rabiot et Dayot Upamecano. Les deux titulaires habituels de Didier Deschamps, malades, ne figurent pas dans le onze français, et sont remplacés par Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté, selon les informations de la presse française.

Tous les deux malades, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot avaient été « ménagés » mardi et dispensés d’entraînement avant la demi-finale du Mondial, mercredi contre le Maroc, avait indiqué la Fédération française de football. Les deux joueurs étaient victimes d’un coup de froid, avait ainsi indiqué une source proche des Bleus qui a repoussé l’hypothèse d’une contamination au Covid-19.

Le onze de la France contre le Maroc : Lloris ; Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez ; Griezmann, Tchouaméni, Fofana ; Dembélé, Giroud, Mbappé.