Panne de chauffage à la maison d’arrêt de la prison de Lantin: 260 détenus impactés

Alors que le thermomètre ne remonte plus au-dessus du zéro degré depuis quelques jours déjà, 260 détenus de la maison d’arrêt de la prison de Lantin ont été privés de chauffage durant la journée de mardi. Ils ont donc superposé les pulls et sont restés, pour la plupart, sous leur couette ou couverture. Une panne qui, convenons-le, tombe au plus mauvais des moments.

« On a, en effet, connu un problème hier (NDLR : lisez mardi) avec un tuyau d’eau qui fuyait », détaille Marc Brisy, le directeur de la prison de Lantin. « Nous avons fait appel à la régie des bâtiments en urgence. Une entreprise extérieure a été immédiatement dépêchée sur place. Et lorsqu’elle est arrivée à la prison, la petite fuite d’eau s’était transformée en grosse fuite puisqu’un tuyau avait cédé. »