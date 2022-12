Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un professeur nommé a-t-il tous les droits ? Est-il à ce point indéboulonnable ? On peut se poser la question au vu de la situation pour le moins interpellante à l’Institut Notre-Dame d’Arlon.

Un lecteur nous a contactés via le bouton « alertez-nous » de notre site Sudinfo. Estomaqué par une vidéo qu’il a vu circuler sur le net, il nous a envoyé celle-ci. On y voit et entend Emmanuel Herbin, un professeur de français de l’établissement en question, expliquer comment il tente « d’éveiller ses élèves », face à la « grande manipulation » que serait selon lui la crise sanitaire. Dès le départ, il indiquait à ses élèves que le Covid était « simplement comme un rhume ».

Mais ce n’est pas tout.