Zazie et Henri PFR attendus de pied ferme sur le festival Les Gens d’Ere

Noël arrive et voilà une idée cadeau qui tombe à pic pour mettre sous le sapin. Les billets pour le festival « Les Gens d’Ere » seront disponibles sur le www.lesgensdere.be dès ce samedi 9h. On peut toutefois déjà vous annoncer les deux premières têtes d’affiche de l’édition 2023. Henri PFR et Zazie ont effectivement répondu favorablement à la demande des organisateurs. « Henri PFR, je pense que c’était le moment fort de l’édition 2022 », confie le président des Gens d’Ere Gwen Vanzeveren. « Il correspond bien à l’esprit de notre festival et il avait convaincu tout le monde, et tous les âges, avec sa prestation. C’est un artiste super sympa avec une notoriété énorme. Nous sommes très contents de pouvoir l’accueillir à nouveau. La date est déjà connu puisqu’il se produira le samedi 29 juillet ». Quant à Zazie, cette année, ils étaient nombreux à souhaiter sa présence, les organisateurs n’avaient pas eu l’occasion de la programmer auparavant, mais c’est chose faite pour 2023. De quoi faire le bonheur de tous les festivaliers qui attendaient l’artiste sur la scène en 2020. « Avec le Covid, Zazie n’avait pas pu se produire. Cette année, elle n’avait pas de tournée mais là, elle revient avec un nouvel album et une tournée. Nous avions dit que dès que l’opportunité se présentait, on la saisirait. C’est chose faite ». Zazie sera présente sur la scène des Gens d’Ere le dimanche 30 juillet.

Différents pass

Cette année, 20.000 festivaliers ont foulé la plaine d’Ere et nul doute que ces deux premiers noms vont faire de nombreux heureux.