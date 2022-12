Juliette, un nouveau cœur vaillant, et plus rien n’est impossible!

Du 14 au 24 avril prochains, Juliette Fricoteaux sera à Perth, en Australie, accompagnée de sa cardiologue et de sa kinésithérapeute. Inutile de laisser planer le moindre doute sur cette évidence, même s’il reste beaucoup à faire pour rendre ce grand voyage possible : Juliette n’entend pas laisser de place à l’incertitude sur la route de son ambition. La Villeneuvoise s’alignera sur la course des 5 km lors des jeux mondiaux des transplantés. Une victoire sur elle-même, sur les épreuves qu’elle a traversées, et sur les pronostics qui voudraient que Juliette ne soit pas en mesure de réaliser cet exploit. « C’est un chemin excitant qui s’ouvre à moi, avec le sentiment d’aller dans l’inconnu, ma route n’est pas tracée », résume-t-elle avec un grand sourire. de videos À 24 ans, Juliette a déjà subi deux greffes de cœur : la première à 20 ans, à cause d’une maladie auto-immune qui avait entraîné une grave insuffisance cardiaque. « Je ressentais une grande fatigue, je faisais des malaises à l’effort », se souvient-elle. Le genre de coup de mou qui agaçait déjà cette grande sportive, engagée en championnat de France de course en ligne de canoë, en parallèle avec des études de communication.

Juliette s’astreint à un programme d’entraînement très strict, avec trois séances de course par semaine.

Un an après cette première greffe, Juliette déclenche un lymphome. Une maladie prise en charge et combattue dans la foulée, mais qui laisse Juliette affaiblie et dépourvue de défenses immunitaires… au moment où le Covid débarque. « En mars 2020, un an et demi après ma première greffe, je l’ai attrapé, et je me suis rapidement retrouvée dans le coma en insuffisance cardiaque et respiratoire ». Elle restera inconsciente pendant un mois, sans que les médecins puissent offrir beaucoup d’espoir à ses parents…

C’est durant cette période qu’intervient la seconde greffe de cœur, « une solution de la dernière chance » sourit Juliette, qui se réveille dans un état de faiblesse absolu. « Il a fallu tout réapprendre, les gestes de base, le moindre mouvement… » Deux mois après cette seconde greffe, alors qu’elle en est encore à tenter de récupérer sa motricité, Juliette se met un rêve en tête : participer aux jeux mondiaux des transplantés. « J’en ai parlé avec ma cardiologue, avec ma kiné, elles ont suivi ». Juliette Fricoteaux est engagée sur le 5 km en ligne des Jeux des transplantés qui auront lieu en Australie.