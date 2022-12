Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1 « Si la France ne cherche pas la profondeur tout de suite, elle va au-devant de gros problèmes »

« En 5 matches, le Maroc n’a encaissé qu’une seule fois, et encore, c’était un autobut face au Canada. Pour le reste, rien n’y a fait, pas même les blessures qui ont décapité les trois-quarts de la défense titulaire. Un handicap gommé à la fois par un canevas tactique clair et respecté mais aussi par une solidarité qui n’a forcément fait que se renforcer au fil des exploits forgés.

Je n’aime pas trop les idéologues et les dogmatiques qui fustigent la manière de jouer des Lions de l’Atlas. Chacun fait en fonction de ses moyens et à ce que je sache, tant que cela reste dans les Lois du jeu, il n’y a pas qu’une seule manière de jouer au football. Les joueurs de Walid Regragui ne sont pas des bûcherons qui cassent les jambes, que je sache ! C’est même le contraire et faire la nique à la Croatie ou à la Belgique en poules puis sortir successivement l’Espagne et le Portugal en phase à élimination directe, relève d’une forme d’intelligence dont auraient dû se revendiquer pas mal d’équipes éliminées et qui la jouent mauvais perdant.