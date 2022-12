Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jeune maman de trois enfants, Prescilla est aide-soignante à la base. Aujourd’hui, elle entame une véritable reconversion professionnelle. Un pari qui peut être risqué dans le contexte actuel, mais qu’elle regarde droit dans les yeux, sereinement : « C’est un très gros changement de vie, mais j’en ai toujours eu envie, » explique-t-elle. « J’ai toujours adoré cuisiner pour toute ma famille. Bien souvent, on me demande de faire des sandwichs ou des apéros pour les anniversaires, je fais tout maison et je m’éclate. On verra si cela fonctionne, mais j’y crois. »