Un temps «glacial» sur la Belgique cette semaine: «Nous avons vécu un gros gap de température en l’espace de quinze jours»

Il fera encore très froid cette fin de semaine. « L’air polaire qui circule sur nos régions, continuera à déterminer un temps sec et froid avec beaucoup de soleil le jour mais un gel généralisé la nuit et le matin, modéré en plaine mais sévère en Ardenne. C’est ainsi que nous aurons ce jeudi matin encore des températures minimales entre -3 et -5º sur l’ouest du pays, entre -5 et -10º ailleurs avec même des valeurs comprises entre -10 et -14º dans certaines vallées ardennaises. », affirme le météorologue Luc Trullemans.