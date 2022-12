Un jeune pédophile de 21 ans risque 10 ans de prison pour avoir violé une enfant de 9 ans

Les faits les plus graves remontent à 2019, alors que le prévenu habitait chez les parents de sa petite copine.

En novembre 2018, une dénonciation faisait état de l’envoi d’images à caractère pédopornographique depuis l’adresse IP du jeune homme. Une perquisition a été menée et des images avaient effectivement été découvertes sur son téléphone portable.

Remis en liberté sous conditions, il a une nouvelle fois été impliqué dans une affaire de mœurs. Une petite fille de 7 ans, vivant dans une famille recomposée, a expliqué à sa mère que le prévenu avait fait irruption dans la salle de bain, alors qu’elle y était avec une des filles de son beau-père. « L’homme s’est déshabillé et a porté la main de la fillette de 9 ans sur son sexe en érection », a indiqué la substitut du procureur du Roi. Des faits qui ne sont pas contestés par le prévenu.

Par la suite, la jeune fille expliquera avoir été pénétrée à plusieurs reprises par ce dernier, qui conteste formellement le viol.

Pour le ministère public, les faits sont établis. Une peine de 10 ans de prison assortie d’une déchéance des droits civils a été requise.

Du côté de la défense, on estime qu’il y a un manque de précision et de preuve. L’avocat a plaidé l’acquittement concernant le viol et un sursis pour ce qui concerne les autres préventions.

Jugement le 11 janvier.