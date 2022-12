Drame en France: un enfant de 16 mois décède après s’être noyé dans la baignoire familiale

L’incident s’est produit mardi aux alentours de 18h30. la mère de la petite-fille a appelé les secours en indiquant que sa petite-fille de 16 mois s’était noyée dans la baignoire familiale, rapporte la Voix du Nord.

Les services de secours ont tenté de réanimer l’enfant et après une demi-heure d’intervention, le médecin du Smur n’a pu que constater le décès de la victime. Le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) a confirmé le décès par noyade de la petite-fille. La gendarmerie est descendue sur place et le procureur de la République a déjà pu confirmer qu’une enquête avait été ouverte pour rechercher les causes du décès.