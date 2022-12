Les bornes éthylotests débarquent à Charleroi, au chalet Valk, au Carolopolitan et au Nirvana: «Les gens le font plus pour rigoler, et pas de manière régulière»

Pas très populaire

Dans le chalet Valk, la borne a été installée il y a trois jours. Et le peu qu’elle a servi, les gens sur place estiment que ça ne l’a pas été dans un usage préventif. « Je pense que c’est plus pour rigoler qu’autre chose. Ce n’est déjà pas systématique, beaucoup de gens qui ont bu nient la machine, alors qu’ils sont certainement au-dessus de la limite. Quand ils s’y plient, c’est plus pour le test et la nouveauté. Après çe ne fait que deux jours, il faut le temps que les gens remarquent. Quand on voit que certains clients sont dans le rouge, on leur demande de souffler tout de même », explique un employé du chalet.