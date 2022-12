Coupe du monde: Lionel Messi vise le titre et des records avant de tirer sa révérence

On n’arrête plus Lionel Messi depuis le début du Mondial. Mardi soir face à la Croatie, la Pulga a délivré une nouvelle performance de choix, ouvrant à l’Albiceleste les portes de la finale grâce à un but (son cinquième du tournoi) et un assist (son troisième). Le natif de Rosario, qui dispute son cinquième Mondial (aucun de ses compatriotes n’a réussi pareille prouesse), n’en finit plus de faire tomber les records. Parmi ceux-ci : celui du plus grand nombre de buts marqués par un joueur argentin en Coupe du monde (11). Alors qu’il devient aussi, à 35 ans, le joueur le plus âgé à marquer cinq goals lors d’un même tournoi.

D’ici quelques jours, il en fera tomber un nouveau. Peut-être le plus prestigieux de tous : celui du plus grand nombre de matches joués en Coupe du monde (il s’agira de son 26e). Un record détenu jusqu’alors par Lothar Matthäus et ses 25 apparitions.

« Être au Mondial 2026 ? A priori pas possible »

Une rencontre qui, pour Messi, fera office d’ultime danse lors d’un Mondial. C’est ce qu’il a confié ce mercredi au quotidien argentin Olé. « Je suis fier de terminer ma carrière en Coupe du monde en jouant cette finale. Dimanche sera certainement mon dernier match dans un Mondial. Il reste de nombreuses années avant la prochaine Coupe du monde (NDLR : il aura 39 ans en juin 2026) et je ne pense pas que cela sera encore possible. Alors finir comme ça, c’est le mieux. »

À cette occasion, une seule et unique stat’ – plus que toutes les autres- lui importera : inscrire, pour la troisième fois, le nom de l’Argentine au palmarès de la Coupe du monde.