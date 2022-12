Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces derniers mois, la Coupe du monde de football au Qatar a stigmatisé les rapports difficiles, ou plutôt ultra-gênants, qui lient de plus en plus le sport devenu business aux mannes pleines de pétrodollars des pays émergents du Golfe. Des pays où les Droits de l’Homme sont largement bafoués et qui s’offrent ainsi les yeux doux du monde, en se payant les plus beaux spectacles sportifs de la planète. Et le foot n’est pas seul dans cette galère éthique puisque la Formule 1, le cyclisme, l’athlétisme, le golf, la boxe, etc. ont tous succombé à la tentation. Même le padel international, qui connaît la hausse de popularité exponentielle du moment, est désormais, en partie, sous la coupe de la puissance qatarie qui gère le PSG.