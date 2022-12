Une peine de 300 heures pour celui qui a tué Gaetano Sedici à Verviers

Après plus de six heures de délibérations, la cour d’assises de Liège a condamné mercredi après-midi Lamine Fofana (25 ans) à une peine de 300 heures de travail (ou 30 mois de prison en cas de non-exécution) et à une amende de 208 euros avec sursis. Il avait été déclaré coupable de l’homicide involontaire de Gaetano Sedici, par défaut de prévoyance et de précaution, de port d’arme et de séjour illégal. L’avocat général Paul Catrice avait requis plusieurs sanctions contre Lamine Fofana. Une peine de 2 ans de prison et une amende de 100 euros pour l’homicide involontaire de Gaetano Sedici, une peine d’un an pour le port d’armes et une peine d’un mois pour le séjour illégal.

Mohamed M. avait été déclaré coupable de port d’arme, de menaces avec arme, de violation de domicile et de coups et blessures. Le ministère public avait requis contre lui une peine de 50 mois de prison avec sursis probatoire et avec une amende de 3.000 euros. Il est condamné à 37 mois de prison ferme pour le rôle moteur qu’il a joué dans le soulèvement de tout un quartier.

Lire aussi Aux assises de Liège, les avocats de Lamine Fofana plaident les coups et blessures involontaires Imad M. avait été déclaré coupable de violation de domicile et de coups et blessures volontaires. L’avocat général avait requis une peine de travail. Il est condamné à une peine de 100 heures de travail et à une amende de 1.200 euros. Pour rappel, Lamine Fofana était initialement accusé de l’assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d’assassinat sur Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) dans le cadre des émeutes qui s’étaient déroulées le 11 mai 2018 à Verviers et lors desquelles Gaetano Sedici avait été poignardé d’un coup de couteau dans le cœur. Il avait été déclaré coupable d’avoir causé la mort de Gaetano Sedici par défaut de prévoyance et de précaution, car c’est de manière accidentelle, en faisant des gestes désordonnés avec des couteaux pour se défendre de la foule, qu’il avait touché la victime. Il a aussi été déclaré coupable de port d’armes et de séjour illégal. Le jury l’avait acquitté des deux tentatives d’assassinat, estimant qu’il était en état de légitime défense. Soulèvement Les frères Mohamed et Imad M. étaient à l’origine du soulèvement de tout un quartier à l’égard des proches de Lamine Fofana. Ils accusaient un membre du clan Fofana d’avoir tenu des propos déplacés à l’égard de leur jeune sœur. Leur énervement avait été à l’origine d’une vindicte d’une partie des habitants du quartier à l’égard du clan Fofana. C’est lors de la bagarre qu’ils ont initiée que les faits les plus graves avaient été commis. Dans la motivation de leur décision prononcée sur les peines, le jury et la cour ont tenu compte de l’ancienneté des faits et du contexte des événements. Un incident banal avait débouché sur le soulèvement de tout un quartier.