«Les joueurs ne gagnent même pas 5 euros du point»

Pour l’amour du foot. « Ici, les joueurs n’ont même pas 5 € du point », explique Didier Muller. « De plus, ils paient tous leur cotisation qui est de 100 euros. Voilà sans doute pourquoi on a du mal à recruter. Moi-même je me demande parfois pourquoi certains garçons restent (rire). Mais c’est pour jouer avec la famille et les copains. De plus, je pense aussi que mes joueurs, lors des matchs, aiment bien embêter les équipes qui mettent de l’argent. Attention, je ne critique pas du tout les joueurs qui ont un peu de sous pour jouer au foot. Les fautifs, ce sont les clubs, pas eux. »

Plus de tour final. Cette année, il n’y aura pas de tour final en P3, cela dans l’optique de limiter les cinq séries à 14 équipes. « A mon sens, c’est une grosse erreur », estime le coach de Toernich. « Tout d’abord parce que cela mettait un challenge aux équipes dans leur série respective. Ensuite, ça reste un plaisir de disputer cette compétition. Il y a de l’enjeu et il fait toujours bon en fin de saison. Beaucoup de spectateurs assistent à cette partie et c’est toujours une énorme recette, importante, pour les clubs qui y participent. » Le TF reprendra toutefois ses droits lors de la saison 2023-2024.