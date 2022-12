La parade de Noël, qui se tiendra ce samedi à Ath, sera scintillante

Un carillon sur un char

Il y aura également quelques nouveautés, avec notamment un char où sera installé un carillon dont les cloches viendront jouer les plus beaux airs de Noël. « Certains artistes ont d’ailleurs déjà participé à l’édition 2021 et qui viendront proposer de nouvelles choses. Ces ensembles joueront des chorégraphies différentes et de plus en plus élaborées. Ce qui fait que notre parade a de plus en plus belle allure et commence tout doucement à avoir sa petite notoriété dans la région. On espère sincèrement que le public répondra présent et qu’il sera satisfait du spectacle proposé. »