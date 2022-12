Le staff des Diables rouges a organisé un drink surprise pour Roberto Martinez, un seul joueur était présent

Roberto Martinez a quitté la sélection belge après l’élimination des Diables rouges en Coupe du monde. L’entraîneur belge n’a pas eu forcément de vrais adieux. Après l’élimination, la déception était, en effet, encore trop grande. Plusieurs Diables rouges avaient quitté le Qatar et il n’y a pas eu de discours d’adieu ni de dîner.

Ce mercredi soir, les responsables de la fédération et les proches collaborateurs de Roberto Martinez ont organisé un pot d’adieu. Tous les membres du personnel de l’Association de football et les membres de leur famille ont également été invités. Beth Thompson, l’épouse de Roberto Martinez, et les enfants de l’entraîneur national ont également signé en présence. L’ancien sélectionneur belge n’était pas au courant de l’initiative.

D’après le Nieuwsblad, le seul Diable rouge présent était Jan Vertonghen.