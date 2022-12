Famiflora rouvrira ses portes ce jeudi: le tribunal de 1ère Instance du Hainaut a estimé la décision disproportionnée

Ce jour-là, le parquet de Charleroi a effectué une descente et a décidé que les portes resteraient fermées jusqu’à nouvel ordre. Du moins jusqu’à ce que Famiflora se mette en règle au sujet de plusieurs infractions environnementales et urbanistiques.

Depuis une semaine, les avocats de Famiflora œuvraient pour tenter de trouver des solutions pour faire rouvrir l’hyper jardinerie. Placé sous scellés, le magasin qui se trouve sur le territoire de Dottignies et d’Estaimpuis n’a plus ouvert ses portes depuis ce fameux jeudi 8 décembre.

Autant dire que les pertes d’argent enregistrées durant ces jours de fermeture ont motivé les patrons à tenter le tout pour le tout pour pouvoir ouvrir les portes du magasin. Ce mercredi, le tribunal de 1ère Instance du Hainaut a donné raison à l’enseigne et casse ainsi la décision prise par la procureure carolo. « C’est un grand soulagement de voir que cette décision a été analysée et jugée disproportionnée », souligne Fabian Sobiecki, porte-parole de Famiflora. « Les pertes sont considérables, mais nous pouvons de nouveau travailler et ainsi permettre à nos clients de revenir nous voir. »