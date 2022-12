David Antoine se confie sur l’opération 10.000 étoiles: «J’ai l’impression de me rendre utile!»

On a regroupé énormément de séquences hilarantes. J’ai adoré présenter cette émission avec Ludovic Daxhelet. On s’est vraiment éclaté à le faire. C’était l’un des meilleurs tournages de ma vie. On a eu d’énormes fous rires ensemble. Pour l’anecdote, Ludo avait des côtes fêlées. Je m’amusais donc à le faire rire pour le faire un peu souffrir. Il me répétait sans cesse : « Arrête David, arrête ! » L’ambiance était géniale. Les téléspectateurs vont passer un très bon moment, c’est une certitude.

Ça a été très compliqué à organiser ! En septembre dernier, j’avais commandé les 10.000 étoiles mais elles ne sont jamais arrivées. Nous devions lancer l’opération le 15 novembre. On a lancé un appel à l’antenne afin de trouver quelqu’un capable de reproduire les 10.000 étoiles en moins de 15 jours. On a alors trouvé Made Of Wood, une société située à Braine-l’Alleud, qui nous a aidés à réaliser de jolies étoiles en bois. L’intégralité du stock est sur le point d’arriver dans nos locaux. Désormais, notre défi est de vendre ces 10.000 étoiles avant le 24 décembre. Elles sont au prix de 5 euros.

Les jouets que vous offrez sont-ils neufs ?

Bien sûr, et ce sont ceux que les enfants ont réellement demandés au Père Noël, à travers une lettre qui lui était adressée. L’an dernier, toutes les étoiles ont été vendues. Cette année encore, plus de 3.500 enfants recevront une réponse du Père Noël. Ce sont des enfants placés en institut, qui ont été abandonnés par leurs parents, battus ou abusés sexuellement. Certains enfants sont aussi en soins palliatifs et s’apprêtent à fêter leur dernier Noël. Je suis allé à la rencontre de ces enfants et j’ai été très ému par leur courage. Ce sont des enfants comme les autres mais qui vivent dans une normalité différente de la nôtre. Mon objectif est de leur offrir un Noël « normal ».

Noël, c’est sacré pour vous ?

Non, ça ne l’est plus. Quand j’étais petit, j’y croyais. Aujourd’hui, je ne ressens plus vraiment la magie de Noël, sauf que je parviens à rendre heureux des enfants que la vie n’a pas gâtés. (Sa gorge se noue.) Vous savez, j’ai toujours eu beaucoup d’empathie pour les autres. Je ne m’en rendais pas forcément compte car ça a toujours été normal pour moi. J’ai sacrifié énormément de choses dans ma vie privée. Certains diront que je suis chanceux car je suis en bonne santé, que je n’ai pas à me plaindre financièrement, et ils ont raison, mais il y a surtout beaucoup de travail derrière. J’ai tout fait pour être un privilégié.

Avez-vous des regrets ?

Oui, énormément. Quand on fait des concessions, on prend forcément des risques, mais on le paie différemment par la suite. Je n’ai pas envie d’entrer dans les détails. Avec toutes les opérations que je mène, j’ai la sensation de me rendre utile. D’ailleurs, j’ai même hésité à célébrer Noël cette année. Je passerai donc mon réveillon de Noël avec les enfants de l’association La Villa Indigo, à Evere, et le 25 décembre, je me rendrai à la gare du Midi pour venir en aide aux sans-abri. Ce n’est pas grand-chose.

À la rentrée, vous avez délaissé le « 16/20 » au profit du « 15/18 » sur Radio Contact. Cette nouvelle tranche horaire vous correspond-elle vraiment ?

On a une heure en moins, certes, mais on commence une heure plus tôt. Les retours des auditeurs sont très positifs, mais ils sont nombreux à vouloir que l’émission dure plus longtemps. On prend en considération toutes leurs demandes et on va tenter de trouver une solution. J’aimerais avoir une heure supplémentaire pour faire plaisir aux auditeurs, mais je dois aussi penser à mon confort de vie. Mon planning est déjà assez chargé. Si on me le propose, j’accepterai certainement.

Vous avez prolongé votre contrat pour combien d’années ?

J’ai signé pour deux saisons supplémentaires. Ça ne m’aurait pas intéressé de rempiler pour une seule saison. J’avais d’ailleurs reçu des propositions pour travailler ailleurs. Il faudra bien s’essayer à d’autres choses un jour, mais il est clair que je ne peux pas me passer du micro.

Des projets télé en perspective ?