A Verviers, Mobitiwin recherche des chauffeurs volontaires

Ce projet, outre sa dimension de mobilité, favorise la cohésion sociale, en permettant une ouverture aux contacts sociaux de personnes plus isolées, via des transports ciblés sur le bien-être (coiffeur, visites aux amis et à la famille, loisirs ...) ou sur des besoins plus fondamentaux (courses alimentaires, soins de santé ...). En finalité, ce projet permet aux chauffeurs d’être aidants vis-à-vis des bénéficiaires, quant à pouvoir recouvrir leur autonomie, et leur vie sociale.