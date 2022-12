Drame au Royaume-Uni: le quatrième enfant du groupe tombé dans un lac gelé est décédé

Les quatre garçons, âgés de six, huit, dix et onze ans, avaient été repêchés en arrêt cardiaque après leur chute dans ce lac à Solihull, et la police des West Midlands avait déjà annoncé lundi la mort de trois d’entre eux.

« C’est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer cet après-midi que l’enfant de six ans qui était hospitalisé a perdu son combat pour la vie », a-t-elle indiqué dans un communiqué.