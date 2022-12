Révélé par son single « Ensemble, c’est tout », sorti au plus fort de la pandémie en 2020, le chanteur enghiennois Antoine Armedan a multiplié les concerts les deux dernières années et sorti un nouvel album en juin dernier « Des Plumes sous la Comète ». Il vient de repartir en tournée, en version très intimiste et… zéro carbone !

Antoine Armedan, parlez-nous de ce concept de la tournée « Zéro Carbone sous la Comète »…

C’est simple : je me produirai pour des concerts intimistes, devant une cinquantaine de personnes, chaque fois en mode totalement acoustique, seul avec ma guitare, avec un éclairage à la bougie. Et pour ces concerts, je ne me déplacerai qu’en train à ou vélo. L’idée est de limiter la consommation d’énergies fossiles et d’aider les gens à prendre conscience des enjeux environnementaux et climatiques, à changer leurs habitudes. D’ailleurs, pas mal de personnes m’ont promis de venir voir le concert à vélo ! Une partie des bénéfices sera versée à l’association Cœur de Forêt, qui développe des projets autour de l’humain et de la reforestation. Ma démarche est environnementale et sociétale. Tout en défendant mon nouvel album, évidement.

Comment cette idée vous est-elle venue ?

Il y a eu plusieurs causes. D’abord, on a passé un été très chaud. Puis on a eu la crise énergétique. Ensuite, en septembre, j’ai acheté un vélo pliable. Et pour moi qui ai une maison deux façades, ce fut une révélation, tellement il était facile à ranger, à sortir, à rentrer en comparaison avec le grand vélo que j’avais auparavant. J’ai commencé à beaucoup l’utiliser. Je me suis alors dit, pourquoi ne pas faire un concert comme ça, à vélo ? Et de fil en aiguille… Pourquoi pas toute une tournée ? Et le 1er novembre, j’ai lancé un appel sur les réseaux pour voir si des gens étaient prêts à m’accueillir dans cette configuration.