La société Hamon, de Mont-Saint-Guibert, aurait couté 91 millions d’euros à la Sogepa

Depuis 2014, la Sogepa est intervenue à plusieurs reprises en faveur de l’entreprise de Mont-Saint-Guibert, spécialisée dans les systèmes industriels de refroidissement, de dépollution de l’air et de récupération de chaleur, longtemps été présentée comme un fleuron industriel régional. Au total, ces interventions s’élèvent à 122,7 millions d’euros, dont la Sogepa a déduit plus-value et intérêts. Pour les investisseurs privés, les pertes pourraient s’élever jusqu’à 358,4 millions d’euros en fonction des montants récupérés par la curatelle.

Conflit d’intérêt ?

Hamon a fait aveu de faillite en avril. L’opposition au parlement wallon - PTB et les Engagés - avait réclamé la mise sur pied d’une commission parlementaire spéciale afin de faire la lumière, entre autres, sur les aides publiques consenties depuis des années ainsi que sur un éventuel conflit d’intérêt au sein du conseil d’administration. M. Levaux a en effet été nommé administrateur de Hamon en 2017 et désigné administrateur et président de la Sogepa en 2018. La majorité avait rejeté les arguments de l’opposition mais le ministre de l’Economie, Willy Borsus, avait annoncé que la Sogepa fournirait un rapport sur la question.