La phase polémique qui aurait pu tout faire basculer: le Maroc aurait-il dû hériter d’un penalty contre la France sur cet accrochage d’Hernandez? (vidéo)

Phase polémique ce mercredi lors de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc. Menés 1-0 suite à l’ouverture du score française en tout début de match, les Lions de l’Atlas poussaient pour revenir au score juste avant la demi-heure de jeu, lorsque Sofiane Boufal a été accroché dans la surface de réparation française par le buteur Théo Hernandez. Et, alors que le tacle du joueur de l’AC Milan semblait fautif, l’arbitre de la rencontre n’a pas désigné le point de penalty, mais il a adressé un carton jaune au joueur marocain. Et le VAR n’a visiblement pas jugé nécessaire de revenir sur la phase.