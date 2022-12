Trottinette en feu, pétards et fumigènes en direction de la police: quelques débordements dans le centre de Bruxelles suite à l’élimination du Maroc contre la France! (vidéos)

Tristes images ce mercredi à Bruxelles, suite à l’élimination du Maroc contre la France en demi-finale de la Coupe du monde. Des incidents ont eu lieu dans le centre de la capitale belge, dans les minutes suivant la fin de la rencontre.

Des jeunes ont envoyé des pétards et des fumigènes en direction de la police et ont bouté le feu à des cartons et à une trottinette sur le Boulevard Lemonnier, en plein centre de Bruxelles.

