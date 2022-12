Une presse à fruit et un skatepark à Gerpinnes: sept projets retenus au budget participatif 2022

Sept projets ont été retenus et seront financés par le budget participatif 2022 de la Commune de Gerpinnes. 30.000€ seront donc répartis entre ces sept idées qui rendront la vie à Gerpinnes plus douce.

« Quand nous avons voulu aller nous-même porter nos fruits au pressoir, nous nous sommes rendu compte que ça nous coûtait aussi cher que d’investir dans notre propre presse. Nous l’avons donc fait et depuis, ce sont de tellement chouettes moments en famille que nous voulions partager ça. Quand on a vu l’appel à projet, on s’est dit que c’était le moment. »

L’idée est donc d’acheter les éléments pour monter la presse sur une remorque, créer un manuel d’utilisation afin que tous les Gerpinnois puissent profiter de la Fruti-Presse. « Nous espérons que tout sera là pour la prochaine récolte, mais cela sera en fonction de l’achat des éléments de la presse par la Commune », continue Hélène, impatiente. « Nous aimons vraiment ce principe de réapprendre à faire soi-même. Et puis, c’est de la meilleure qualité. »

Six autres initiatives

Si le premier projet a un but écologique et de lien social, le suivant porte plutôt sur l’histoire et la transmission de celle-ci avec un itinéraire découverte des villages de l’entité dans la Grande Guerre. Trois balades guidées par des QR-codes dans trois villages : Gerpinnes, Acoz et Gougnies.

La troisième initiative concerne Fromiée et vise à installer des bancs, des fleurs et des poubelles dans le village. Villers-Poterie sera lui gâté par la quatrième. Des bancs et des espaces d’échanges seront placés à la rue Tienne.

La cinquième place revient à l’installation de trois boîtes à livre de plus dans l’entité. Dans ces boîtes, chacun peut déposer et reprendre des livres à sa guise, pour qu’un échange s’opère entre les Gerpinnois et leur bibliothèque.

C’est à Loverval que le sixième projet prend place. Des plaques nominatives vont être installées aux sentiers. En tout, treize sentiers sont concernés.