Walid Regragui après la défaite du Maroc contre la France: «On a donné le maximum, c’est le plus important»

Le sélectionneur du Maroc Walid Regragui était déçu après la défaite du Maroc contre la France en demi-finale de la Coupe mais a évoqué les différentes blessures qui ont posé problème à son équipe.

Il explique ainsi : « On a donné le maximum, c’est le plus important. On a eu quelques blessés, on a perdu Aguerd à l’échauffement, Saïss, Mazraoui à la mi-temps… mais je n’ai rien à dire, la moindre erreur se paie cash. On ne rentre pas bien dans le match, on a eu trop de déchet technique en première mi-temps, et puis le deuxième but nous tue, mais ça n’enlève pas tout ce qu’on a fait avant ».