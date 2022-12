«Soyons lucides sur la réussite de la France»: Jean-Michel Larqué calme le jeu après la qualification des Bleus pour la finale de la Coup du monde

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1 « Les ultimes récalcitrants auront compris pourquoi le Maroc était arrivé dans le dernier carré »

« Quelle bonne idée les Bleus ont-ils eue de marquer après cinq minutes ! Un but qui a tout changé dans une rencontre dominée en grande partie par les Lions de l’Atlas, où il y a tout de même quelques fabuleux joueurs. Lors des tours précédents, j’avais déjà été très agréablement surpris par leur pugnacité, leur engagement et leur solidarité.

Mais ce mercredi soir, les ultimes récalcitrants auront compris pourquoi le Maroc était arrivé dans le dernier carré. Cette demi-finale, les joueurs de Walid Regragui ne l’ont pas volée ! Et encore une fois, sans ce but de Théo Hernandez, sur un geste technique bien moins évident qu’il n’y paraît, je ne suis pas certain que l’équipe de France s’en serait tirée à bon compte.