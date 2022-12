Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Standard 0

Valenciennes 1

Le but : 80e Kaba (0-1).

Standard : Bodart, Fossey (81e Zinckernagel), Dussenne (66e Bokadi), Laifis, Laursen, Cimirot, Alzate (66e Melegoni), Balikwisha (81e Raskin), Davida (66e Canak), Dönnum (42e Dragus), Ohio (66e Perica).

Le Standard s’est incliné par le plus petit écart, mardi après-midi à Sclessin face au FC Valenciennes, 6e de Ligue 2 française, en se faisant surprendre à dix minutes du coup de sifflet final sur une phase arrêtée et une reprise de la tête de Kaba, laissé libre de tout marquage. Sous les yeux de Colins Fai, venu saluer ses anciens équipiers mais aussi son compatriote et ami Marius Noubissi, transféré durant l’été dernier du Beerschot au club des Hauts de France, l’équipe liégeoise a livré deux mi-temps bien différentes, proposant une première période intéressante avant d’afficher un visage plus pâle et timoré après le repos. Mais au-delà du score, que retenir de ce galop d’entraînement, ultime test avant de reprendre les choses sérieuses ?