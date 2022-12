Que ce soit en quatrième Provinciale ou au niveau professionnel, tous ceux et celles qui un jour ont joué au foot connaissent l’importance d’un vestiaire, dont l’intimité rapproche et soude un groupe. C’est là, en effet, que l’on parle tactique à l’abri des oreilles indiscrètes. C’est là, aussi et surtout, que l’on commence à refaire le match sans langue de bois, autour d’une bière. En choisissant de recréer ce lieu en studio afin d’évoquer le Mondial, RTL Sport a choisi de créer un lieu d’expression intimiste, sans filtre, qui aurait pu déplaire dans l’offre déjà abondante de contenu sportif en cette période de Coupe du monde. Et certainement en se retrouvant en face à la Buvette de RTBF via la diffusion en léger différé sur Club RTL, sans pouvoir en diffuser la moindre image.

Pourtant, au final, on peut dire que la chaîne privée a tapé juste, puisque ce pari audacieux a permis « de développer et de renforcer, via un projet créatif et innovant qui existait déjà en France et en Italie, l’ADN ainsi que la notoriété de la marque RTL Sport » comme le signale son concepteur, Vincenzo Ciuro. Diffusée dans un premier temps uniquement sur sa plateforme RTL Play, l’émission a vécu plusieurs vies grâce à la magie et à l’incroyable caisse de résonance que lui ont offerte les réseaux sociaux. Animée en alternance par Vincenzo Ciuro et Anne Ruwet, « Dans le vestiaire » a su « fédérer autour de lui à la fois les amateurs de foot qui ont tout de même envie d’un décryptage « classique » et un public qui apprécie le ton plus léger de l’émission », comme nous le précisait Anne Ruwet mardi soir.