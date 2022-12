Débordements à Bruxelles suite à l’élimination du Maroc: la police dénombre une centaine d’arrestations

Ce mercredi 14 décembre, le match Maroc-France de la Coupe du monde s’est déroulé, mettant fin à l’exploit des Lions de l’Atlas dans cette compétition. Immédiatement après le match, pour éviter tout incident, le boulevard du Midi (en direction de la porte d’Anderlecht) et le boulevard Poincaré ont été fermés préventivement à la circulation, ainsi que le tunnel de la Porte de Hal vers le Midi. Lire aussi «Une demi-finale, c’est déjà bien»: les Marocains de Bruxelles se consolent après l’élimination face à la France en Coupe du monde (photos et vidéos) Après le match, il n'y a pas eu de rassemblement de foule mais des troubles de l'ordre public ont été constatés dans les secteurs suivants : Lemonnier/Midi à Bruxelles, rue Liedekerke et rue Verbist à Saint-Josse-ten-Noode, chaussée de Gand et Etangs Noirs à Molenbeek-Saint-Jean et boulevard Jamar et Poincaré à Anderlecht.

« Nous avons, à nouveau, constaté une utilisation importante des moyens pyrotechniques », confie Ilse Van Den Keer, la porte-parole de la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles.

« Nos services sont immédiatement intervenus auprès des émeutiers, suite à l'utilisation de feux d'artifice en direction des gilets verts et des forces de l'ordre et pour plusieurs incendies volontaires sur la voie publique (poubelles). Suite à cela nous avons procédé à l'encerclement d'un groupe de 120 personnes à Midi/Lemonnier afin d'éviter un jeu du chat et de la souris avec les forces de sécurité », poursuit-elle.

Pour le moment, une centaine d'arrestations administratives pour trouble à l'ordre public et 4 arrestations judiciaires ont eu lieu sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces arrestations ont eu lieu en raison de trouble à l'ordre public, de dégradations sur deux véhicules de police et de la possession de feux d'artifice "cobra", alors que la possession et l'utilisation privées de ceux-ci sont interdites en Belgique.